Quem trafega pela Marginal Tietê encontra lentidão de 4,1 km no sentido Castelo pela pista local da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Atílio Fontana. Pela pista expressa no sentido Ayrton Senna, o trânsito complica em 2,5 km entre a Ponte do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme. Pela pista cnetral, a lentidão é de 1,3 km no sentido Castelo Branco entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia dos Bandeirantes.