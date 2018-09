Paulistanos enfrentam tráfego normal nas estradas na manhã deste sábado

As principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e o litoral têm trânsito tranquilo na manhã deste sábado, 9,início do feriado prolongado de 12 de outubro. A concessionária Viaoeste, responsável pela Rodovia Castelo Branco, informou que a estrada tem trânsito lento na região de Barueri, entre os km 20 ao 26, na pista expressa sentido interior, e entre os km 23 ao 24, na marginal da Castelo, sentido interior.

Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias informou que por enquanto o motorista que vai para o litoral encontra fluxo normal na Anchieta e enfrenta lentidão na Imigrantes, do km 38 ao 43, na região de São Bernardo do Campo. O motivo é o excesso de veículos que seguem para litoral nesta manhã.

A rodovia Bandeirantes tem filas para o primeiro pedágio, no sentido interior, no km 39, em Campo Limpo. A Anhanguera não tem registro de trafego lento nesta manhã, informou a concessionária Autoban.Segundo a concessionária Nova Dutra, a Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro, tem lentidão por excesso de veículos entre o km 89 e 88, na cidade de Roseira, no sentido Rio de Janeiro.