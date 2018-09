Pequenas lentidões nas estradas em SP

O motorista que viaja na noite deste domingo, 17, em direção à capital paulista e região metropolitana de São Paulo encontra neste momento, 20h30, pequenos pontos de lentidão pela principais rodovias estaduais e federais, com exceção à Rodovia Presidente Dutra, onde há 4 mil metros de congestionamento a partir do quilômetro 143, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-99), lentidão a partir do quilômetro 18, próximo a Paraibuna. Na Régis Bittencourt, tráfego ruim entre o quilômetro 1 (no Paraná) e o quilômetro 568, em Barra do Turvo (SP), no Vale do Ribeira. Pela Fernão Dias, morosidade entre os quilômetros 75 e 76, em Mairiporã. Pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 2 x 8 (subida), lentidão entre os quilômetros 42 e 40, trecho final da serra, da Imigrantes.