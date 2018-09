A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, foi totalmente liberada após o acidente desta manhã, que envolveu cinco carretas, no km 257. O tráfego no local começa a ser normalizado. Há lentidão na SP-248, continuação da rodovia Cônego, do Km 3 ao Km 6, por reflexo do acidente.