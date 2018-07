A pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem lentidão de 1 km depois da Ponte do Jaguaré até a Ponte Nova do Morumbi. No sentido Castelo, há lentidão da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso, nas pistas local e expressa. No mesmo sentido, a expressa também tem lentidão da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.