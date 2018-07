A Marginal Pinheiros tem lentidão no sentido Interlagos, na pista expressa, de 2 km depois da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica, e da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universtária. Na pista local, a lentidão se estende da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré.

No sentido Castelo, há lentidão na pista expressa, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã, e na pista local, da Ponte do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim.