A Ecovias bloqueou a pista central sul da Rodovia Anchieta, que opera no sentido litoral, entre o km 10 e km 13, como medida preventiva ao transbordamento do Ribeirão dos Couros, em São Bernardo do Campo. O tráfego flui normalmente no sentido litoral pela pista marginal da via. Há lentidão no sentido oposto da Anchieta, entre o km 13 e km 10, devido ao excesso de veículos. No momento, chove em pontos isolados e a visibilidade é parcial.