Pista central da Via Anchieta é liberada

A pista central da Via Anchieta, sentido capital, foi liberada as 8h30. Duas horas antes, um acidente, na altura do km 16, em São Bernardo do Campo, interditou o local. Na Rodovia dos Imigrantes o tráfego é normal em ambos os sentidos. O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul da Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. No momento chove fraco no trecho de serra e o tempo está encoberto na Baixada Santista e no Planalto.