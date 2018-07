Pista da 23 de Maio é liberada; caminhão quebra na Pinheiros

Foram liberadas no final da manhã deste sábado, 23, as duas faixas que estavam interditadas na Avenida 23 de Maio, sentido aeroporto. Por volta das 6h40, uma colisão envolvendo três veículos deixou dois feridos próximo ao túnel Ayrton Senna. Por volta das 12h15, porém, havia 3 km de lentidão na via, da Praça da Bandeira até o Viaduto Cubatão.

Na pista local da Marginal Pinheiros, um caminhão quebrado interditava a via no sentido Castelo, na altura da Ponte Ary Torres. Havia lentidão do local da ocorrência até a Avenida Roberto Marinho.

Na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, um vazamento em um caminhão carregado com ácido nítrico na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto seguia interditando duas faixas da direita na pista expressa.