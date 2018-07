Pista da Marginal do Tietê liberada por completo

Após quase horas de interdição, foi liberada por completo, às 4h45 desta manhã de quinta-feira, 21, a pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castello, entre as pontes Casa Verde e Limão, na zona norte de São Paulo.

Apesar do bloqueio, às 2h30 já não havia mais congestionamento na região segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As filas de veículos atingiram um pico de 8 quilômetros de extensão.

Por volta das 17h30 de quarta-feira, 20, uma carreta-tanque, transportando 35 mil litros de Silicato – produto químico corrosivo utilizado na fabricação de sabão -, tombou após o chassi partir-se ao meio.