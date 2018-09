A pista expressa da Marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, foi totalmente liberada no sentido Ayrton Senna, mas permanece com mais de 13 km de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até o local do acidente que envolveu dois caminhões. As pistas local e central também tem mais de 10 km de lentidão.