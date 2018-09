Pista norte da Anchieta bloqueada no Casqueiro

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava um contêiner e um GM Celta bloqueia, desde as 5h15 deste sábado, 23, o viaduto da pista norte da Anchieta no quilômetro 60, no bairro Casqueiro, em Cubatão, litoral paulista.

Como o viaduto possui pista simples com mão dupla, apenas o sentido litoral está liberado. O motorista que quer acessar Cubatão deve seguir direto em direção a Santos, fazer o retorno mais à frente e acessar Cubatão pela pista contrária. Apesar do bloqueio não havia lentidão às 6h20.

Segundo a Ecovias, no acidente, o Celta entro debaixo da carroceria da carreta, mas não houve morte.