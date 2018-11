Os Sistema Anchieta-Imigrantes voltará a operar em sistema 5×5. A pista norte da Anchieta, utilizada até as 20h para descida, foi bloqueada para o tráfego para normalização. Com o fechamendo, a pista sul passará a ser utilizada para descida e a pista norte para subida. Há tráfego intenso no local.

Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é normal nos dois sentidos.