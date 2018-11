A pista norte da via Anchieta, que estava sendo utilizada para a descida ao litoral, foi totalmente bloqueada por conta do tombamento de uma carreta na altura do km 51, próximo à Cubatão. O bloqueio na pista sul da Rodovia Anchieta permanece, devido a um acidente na altura do km 46, também em Cubatão. A descida e subida ao litoral está sendo feita apenas pela Rodovia dos Imigrantes.