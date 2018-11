A pista sul da Imigrantes ficará bloqueada no trecho de serra até as 5h desta quarta-feira, 11, para serviços de manutenção nos túneis. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 x 5 e somente após o desbloqueio da pista sul da Imigrantes voltará ao esquema padrão 5 x 5.