A pista sul – de descida – da rodovia dos Imigrantes ficará fechada da 0h às 5h desta quarta-feira, 13, em razão de serviços de manutenção nos túneis do trecho de serra.

Com isso, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera neste período no esquema 2 x 5, no qual apenas a pista sul da Anchieta fica à disposição do motorista que viaja em direção à Baixada Santista.