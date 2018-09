A pista sul da Rodovia dos Imigrantes ficará bloqueada até as 5 horas desta quarta-feira, 16, em razão de serviços de manutenção preventiva nos túneis, no trecho de serra.

Por causa do bloqueio, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 2 x 5, com descida feita apenas pela pista sul da Rodovia Anchieta.

O tráfego é bom em todo o SAI segundo a Ecovias.