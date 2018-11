Pista Sul da Imigrantes será interditada nesa tarde

A pista sul da via Anchieta, sentido litoral, ficará interditada para a realização de serviços de inspeção e manutenção. As obras acontecem nesta quinta-feira, 16, a partir das 10h se estendendo até as 15h. Durante o período a via permanecerá totalmente interditada no trecho de serra, entre o km 41 e km 53.

O Sistema Anchieta-Imigrantes operará em esquema 5×3 durante as obras, com descida de serra feita pela pista norte da Anchieta e norte da Imigrantes. A subida de serra será realizada apenas pela rodovia dos Imigrantes.