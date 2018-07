Pistas da Marginal do Tietê difíceis de trafegar

A lentidão nas vias de São Paulo caiu para 56 km, informa a CET que monitora 868 km da cidade. Segue problemática a Marginal do Tietê. Pela pista expressa sentido Rodovia Ayrton Senna são mais de 18 km de morosidade entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Tatuapé. Quem segue pela local enfrenta mais de 10 km de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Casa Verde. Pela expressa, sentido bairro, a Marginal Tietê está mais difícil de trafegar entre os 4,7 km situaados entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

Pela pista central sentido Rodovia Ayrton Senna, a lentidão é de 3,8 km entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte da Casa Verde. Pela expressa, sentido Ayrton Senna, o tráfego está mais acentuado em 3,2 km no percurso entre o Estádio do Corinthians e a Viaduto Imigrante Nordestino.

Ainda na Marginal Tietê, há outro trecho de lentidão de quase 3 km no sentido Rodovia Castelo Branco da Ponte da Freguesia do ò até a Rodovia dos Bandeirantes. Também no sentido Castelo da Ponte do Piqueri até a Rodovia dos Bandeirantes, a lendião é de quase 1,5 km.