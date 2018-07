Pistas da Tietê têm excesso de veículos no sentido Ayrton Senna

No momento, a lentidão nas vias monitoradas pela CET caiu para 33 km dos 868 km monitorados. O motorista enfrenta dificulades de trafegar ainda pela Marginal Tietê. No sentido Rodovia Ayrton Senna, são 13 km de congestionamento entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Ponte Jânio Quadros.

As pistas expressa e local da Tietê também estão lentas no sentido Rodovia Ayrton Senna. Os piores trechos estão do Estádio do Corinthians até o Viaduto Imigrante Nordestino (expressa), da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Freguesia do Ó (local) e da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde (local). Ainda no sentido Ayrton Senna, a pista central tem mais de um km de lentidão entre a Rua Massinet Sorcinelli até a Avenida Otto Baumgart.