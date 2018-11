Outros pontos da capital que também estão alagados são: Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista expressa na altura da Ponte Julio de Mesquita Neto. A Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, na altura do Viaduto Doutor Eusébio Stevaux. A Avenida Francisco Morato, sentido centro, no cruzamento com a Avenida Jorge João Saad. A Avenida Pompeia, com a Avenida Francisco Matarazzo, no sentido Pompeia.