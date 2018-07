Por volta das 19h35 apenas a Rodovia Castelo Branco apresentava três pontos de parada. Somados os trechos de lentidão da Castelo totalizam 21 km. O motorista desacelera entre o km 73 e o 56 no sentido capital, do km 42 ao km 39 e do km 31 ao km 30. O fluxo é normal no sentido interior. Na Raposo, os motoristas seguem sem paradas.