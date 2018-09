Poste cai e interdita avenida na zona leste de SP

Um poste que caiu interdita a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, na altura da Avenida Alberto Ramos, desde às 13h20 desta quinta-feira, 22.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o poste foi atingido por um veículo, no sentido Sapopemba. Não há informação sobre feridos.

Às 15h30, a via estava totalmente bloqueada. Uma faixa reversível foi montada na via, no sentido Vila Prudente. No horário, a avenida tinha 2,2 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf. A Salim Farah Maluf registrava 6,4 km de engarrafamento, sentido Vila Prudente, na pista expressa, da Avenida Tatuapé até a Anhaia Mello.