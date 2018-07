Principais rodovias de SP têm trânsito bom

Os motoristas que seguem neste domingo, 31, pelas principais rodovias federais e estaduais encontra trânsito bom. Na Régis Bittencourt (BR-116) o tráfego flui sem problema nos dois sentido. Nesta manhã, um acidente com um caminhão tombado havia interditado a pista sentido norte na altura do km 550, próxima à divisa com o Paraná. No entanto, a Polícia Federal Rodoviária informa que o trecho já foi liberado e o tráfego está normalizado.

Nas outras rodovias federais, Fernão Dias e Presidente Dutra, o trânsito também flui bem. No Sistema Anchieta Imigrantes, o movimento é normal nos dois sentidos. O motorista tem apenas que ficar atento à pista molhada e à chuva e neblina em alguns trechos da rodovia.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital ao interior, e as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, na Baixada Santista, também apresentam tráfego normal.