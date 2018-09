Problemas na Régis Bittencourt em Cajati e Barra do Turvo

A pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada, desde as 11h30 deste domingo, 27, no quilômetro 512, na Serra do Azeite, em Cajati (SP), Vale do Ribeira, em razão do tombamento de uma carreta. Às 13h15, o congestionamento era de 8 mil metros, até o quilômetro 520.

Congestionamento de 6 mil metros também pela pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 561 e 555, em Barra do Turvo (SP), próximo à divisa com o Paraná. Segundo a concessionária Autopista, por volta das 9 horas, uma carreta tombou e espalhou carga de madeira no quilômetro 555, causando o bloqueio parcial da pista. Ninguém ficou ferido.