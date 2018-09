Problemas na Via Dutra

A manhã desta sexta-feira, 29, começa complicada para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra tanto no trecho paulista como no Rio de Janeiro.

Em razão do excesso de veículos, às 6h30 eram registrados sete quilômetros de congestionamento pela pista lateral, no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 221, em Guarulhos (SP), região metropolitana.

Quem viaja em direção à capital fluminense enfrentava às 6h30 mais de oito quilômetros de congestionamento na região de Barra Mansa(RJ).

O motivo é uma colisão traseira ocorrida às 4h30 entre duas carretas, uma delas carregada de óleo – que vazou na pista. Apenas o acostamento está liberado para o tráfego no quilômetro 272.