Protesto de moradores bloqueia Régis Bittencourt na Serra do Cafezal

A rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada nos dois sentidos na altura do km 336, região de Miracatu, interior do Estado, por moradores que protestam desde às 19h30 desta quarta-feira, 22, após um atropelamento no trecho da Serra do Cafezal.

Segundo a Autopista, o congestionamento alcançava 15 quilômetros no sentido sul e 7 quilômetros no sentido norte da rodovia por volta das 22 horas. A vítima do atropelamento já foi encaminhada a um hospital da região e a Polícia Rodoviária Federal está no local para tentar liberar a pista.