Queda de carga causa novo bloqueio da Régis em São Lourenço da Serra(SP)

Uma queda de carga causa o bloqueio, desde o final da madrugada desta quarta-feira, 25, da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 301,8, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo, a menos de 6 quilômetros do local onde, no final da noite de ontem, ocorreu um acidente que deixou a pista bloqueada por quase seis horas e um saldo de um morto e sete feridos.

Desta vez, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio foi necessário em razão da queda de lâminas de mármore, de 1,2m por 2,0m, que eram transportadas por um caminhão. O motorista não parou segundo a concessionária. A limpeza da pista ainda não foi encerrada. A fila de veículos, às 6h20, chegava ao quilômetro 296, três mil metros antes da praça de pedágio, que, às 5h40, foi fechada, a exemplo do ocorrido em relação ao acidente do final da noite de ontem.