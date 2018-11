Queda de energia deixa túneis da Rodovia dos Imigrantes sem iluminação

Os túneis da Rodovia dos Imigrantes estão sem iluminação por causa de uma queda de energia, do km 54 ao 46, no sentido São Paulo. Apenas o túnel do km 52,5 tem situação normal. Técnicos da concessionária estão no local para identificar a causa e solucionar o problema. O tráfego permanece bom em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que opera em esquema 5×5. Pista sul da Via Anchieta e pista sul da Imigrantes fazem a descida da serra, enquanto a subida é possível pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta. A visibilidade está prejudicada nos trechos de serra por conta da neblina e o motorista deve ter cuidado com a pista molhada na região do Planato.