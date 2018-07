A Av. Radial Leste tem trânsito intenso na manhã desta sexta-feira, 17, no sentido centro. São 5,2 km de lentidão do metrô Vila Matilde até o viaduto Pires do Rio.

Na pista expressa, também no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, são 4,6 km de morosidade.