A expressa da Radial Leste está devagar em 4,7 entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio, no sentido bairro. Na mesma direção, pela local, a lentidão é de 2,4 km entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Antônio de Barros. A lentidão caiu para 33 km em toda a cidade.