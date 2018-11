A Radial Leste está bloqueada no sentido centro por conta de um carro que pegou fogo por volta das 13h46. O trecho interditado fica na Rua Melo Freire, altura da Rua Serra do Japi. Há lentidão, no sentido centro, da Rua Divinolândia até a Rua Carlos Ferraci. São 6,7 quilômetros de lentidão.