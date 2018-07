A Rodovia Raposo Tavares tem tráfego devagar do km 22 ao km 25, no sentido interior. Também tem paradas do km 23 ao km 13, por causa da Marginal Tietê, que está congestionada.

A Rodovia Castelo Branco, tem lentidão do km 24 ao km 23, sentido interior, e também do km 20 ao km 13, por reflexo da Marginal Tietê, congestionada.