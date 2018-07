Foram liberadas às 6h50 as três faixas de rolamento da pista sentido capital da rodovia Raposo Tavares no quilômetro 27,8, região da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. No local, às 6 horas, um veículo de passeio capotou. Uma pessoa ficou levemente ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, não há mais lentidão no trecho próximo ao local que sofreu o bloqueio.