A rede de trólebus está com problemas na Rua Piratininga, na altura do Viaduto Alcântara Machado, sentido bairro. A Eletropaulo está no local. Há outro ponto com problema no Viaduto Dona Paulina, na altura da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, causado pela queda de duas árvores de grande porte que atingiram a fiação. Ambos defeitos causam lentidão nas vias.