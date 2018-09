A rodovia Régis Bittencourt continua interdita no km 360, na região de Miracatu, onde uma carreta tombou e pegou fogo. No sentido São Paulo, há cinco quilômetros e meio de lentidão, do km 375,5 ao km 370. E no sentido Curitiba, há também cinco quilômetros e meio de morosidade, entre o km 354,5 e o km 360.