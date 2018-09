Régis Bittencourt ainda congestionada no Vale do Ribeira

O motorista que utiliza a pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt enfrentava, às 20h35 deste domingo, 27, dois trechos de congestionamento, ambos reflexo de acidentes envolvendo carretas – uma tombou e outra se incendiou.

Na região de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, lentidão de 9 mil metros, entre os quilômetros 552 e 543. Já na região da Serra do Cafezal, em Cajati, também Vale do Ribeira, lentidão de 13 mil metros, entre os quilômetros 525 e 512. Não há mais bloqueio no local dos acidentes.