Pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt bloqueada por completo, desde à 1h15 desta quarta-feira, 11, no quilômetro 564, em Barra do Turvo (SP), para retirada de uma carreta que tombou no local às 20h45 de terça-feira, 10. À 1h30, o congestionamento em razão do bloqueio passava de mil metros. A concessionária não soube dar uma previsão para o término do processo de retirada da carreta da rodovia.