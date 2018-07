Há 3,7 quilômetros de retenção, do km 272 ao km 275,7, na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Taboão da Serra e Embu das Artes, reflexo de uma colisão entre um caminhão e uma veículo de passeio, no km 275,7. Os veículos já foram removidos e a pista liberada.