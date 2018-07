A faixa da esquerda do km 32,5 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Campina Grande do Sul, está bloqueada, devido ao tombamento de uma carreta, que derramou carga de bebidas na pista. O fluxo de veículos segue pelas faixas central e da direita. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da pista. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram dificuldades.