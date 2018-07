Régis Bittencourt com tráfego complicado no sentido SP, nos km 269 e km 349

O tráfego é intenso no km 269 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital. Ainda neste sentido, o tráfego segue com 5 kms de retenção, do km 354,5 ao km 349,5, na região de Miracatu, reflexo de uma colisão entre duas carretas. Os veículos já foram removidos e a pista liberada. Na pista sentido Curitiba, o tráfego é intenso entre o km 349,5 e o km 350,5, também na região de Miracatu, reflexo do mesmo acidente. O tempo é chuvoso ao longo de todo o trecho da rodovia.