Às 10h45 deste sábado, 18, o tráfego de veículos apresentava vários trechos de lentidão e congestionamento no sentido Curitiba (PR). Eram 3 mil metros, entre os quilômetros 334 e 337, no acesso à Serra do Cafezal, em Juquitiba (Grande SP); diversos trechos de lentidão em toda a extensão da serra (do 337 ao 366) e 3 mil metros a partir do quilômetro 508, na Serra do Azeite, em Cajati (Vale do Ribeira), em razão de obras numa ponte.