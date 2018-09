Régis Bittencourt é liberada

A rodovia Régis Bittencourt já está liberada nos dois sentidos. Por volta das 15h30 deste domingo, 13, uma carreta tombou na pista e pegou fogo. O acidente bloqueou os dois sentidos da rodovia no km 360, na região de Miracatu. Equipes da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros controlaram o fogo e o veículo já foi removido da pista. No sentido São Paulo, a rodovia lentidão do km 3831 ao km 360. E no sentido Curitiba entre o km 348,5 e o km 360.