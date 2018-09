Régis Bittencourt é liberada

A Rodovia Régis Bittencourt está liberada nos dois sentidos no quilômetro 368, no início da Serra do Cafezal, região de Miracatu, Vale do Ribeira. A via estava totalmente interditada desde às 4h50, em razão do tombamento de uma carreta que transportava madeirite – chapas compensadas de madeira.

Segundo a concessionária Autopista, a carreta seguia no sentido São Paulo. Com o tombamento, houve queda de carga na pista, mas ninguém ficou ferido. O veículo já foi removido. Às 8h10, havia lentidão no sentido São Paulo entre o km 382 e 368. No sentido Curitiba, o tráfego estava lento do km 348 ao 368.