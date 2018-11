Régis Bittencourt é liberada após protesto na Serra do Cafezal

A rodovia Régis Bittencourt foi liberada às 23h30 desta quarta-feira, 22, após ser totalmente bloqueada nos dois sentidos na altura do km 336, região de Miracatu, interior do Estado, por moradores que protestavam contra atropelamentos no trecho da Serra do Cafezal.

Segundo a Autopista, há 5 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo e, no sentido Curitiba, o tráfego segue normalmente. A vítima de um atropelamento ocorrido às 17 horas no local do protesto foi encaminhada a um hospital da região e não há informações sobre seu estado de saúde.