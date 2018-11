A Rodovia Régis Bittencourt foi liberada as 7 horas desta quarta-feira, 25, na altura do quilômetro 301, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo, após um acidente. O acidente aconteceu no final da madrugada e houve queda de carga de pedra na pista, no sentido Curitiba, perto da praça de pedágio. Equipes da concessionária Autopista trabalharam durante a madrugada na limpeza e na liberação do local.