Régis Bittencourt liberada em São Lourenço da Serra

A pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt foi liberada por completo às 2h45 desta madrugada de quinta-feira, 17, após bloqueio total desde à 0h50, no quilômetro 306, em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, em razão de um engavetamento envolvendo dois carros, dois caminhões e uma carreta.

De acordo com a Polícia Rodoviária, uma das carretas bateu na traseira da outra. Na sequência, o caminhão freou bruscamente para desviar das carretas, mas atingiu dois carros que passavam pelo local. No segundo acidente, não houve feridos. O motorista de uma das carretas ficou ferido e foi atendido no local.

A concessionária Autopista bloqueou a passagem de veículos pela praça de pedágio de São Lourenço da Serra, no quilômetro 299. A fila de veículos às 3h15 chegava ao quilômetro 295. Outra fila, de 1,5 mil metros, se formou no trecho onde ocorreu acidente.