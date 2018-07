Régis Bittencourt segue com restrições mas sem pontos de parada

A faixa da esquerda e o acostamento do km 551 da pista Norte (sentido São Paulo) da rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, continua com restrições devido ao tombamento de uma carreta, que espalhou parte de sua craga na pista. O tráfego no local é intenso, porém sem pontos de paradas, pela faixa da direita.

Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação da pista. Na pista Sul (sentido Curitiba), o motorista não encontra dificuldades.