Régis Bittencourt segue com trânsito lento

O motorista que segue pela rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, encontra lentidão do km 330 ao km 337, região de Juquitiba e entre o km 356 e o km 358, região de Miracatu, devido a uma carreta que derramou carga de frutas na pista.

No sentido São Paulo, a faixa da direita está bloqueada no km 358, também na região de Miracatu, reflexo do derramamento de carga na pista sentido contrário. O tráfego flui pela faixa da esquerda com dois quilômetros de lentidão, do km 360 ao km 358.