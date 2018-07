Régis Bittencourt tem 17 km de congestionamento na pista sentido SP

A Rodovia Régis Bittencourt tem congestionamento do km 387 ao km 370, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos, no sentido São Paulo. Ainda no sentido de São Paulo, há lentidão do km 358 ao km 343 , na Serra do Cafezal, e do km 281 ao km 280, em Embu das Artes. No trecho da Serra do Cafezal, o acostamento está liberado para o trânsito de veículos entre o km 349 e o km 340, no sentido de São Paulo, para auxiliar na fluidez do tráfego. Também foi montada uma faixa reversível no km 337, utilizando uma faixa do sentido Curitiba. No sentido Curitiba, existe morosidade entre o km 330 e o km 331, na região de Juquitiba.